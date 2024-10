Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter gibt sich nach Anruf eines falschen Polizisten als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus - Polizei rät zu besonderer Vorsicht und Wachsamkeit! (28.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Mit immer perfideren Geschichten versuchen Betrüger ihre Opfer um Geld und Wertsachen zu bringen. Am Samstagmorgen erhielt ein Mann einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten der ihm die mittlerweile gängige Geschichte weismachte, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei. Er wolle nun sichergehen, dass die Wertsachen des Seniors sicher gelagert seien. Im weiteren Verlauf des Telefonats gab er schließlich an, dass er einen Tresor habe, in dem er seine Wertsachen aufbewahre. Daraufhin kündigte der falsche Polizist an, ihm einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zu schicken, der den Tresor "um sicher zu gehen" überprüfe. Gegen Mittag klingelte ein unbekannter Mann um die angekündigte Sicherheitsüberprüfung vorzunehmen. Im guten Glauben, dass alles seine Richtigkeit habe gewährte ihm der Senior Einlass und Zugriff auf seinen Tresor. Kurz darauf nutzte der Unbekannte einen unbeobachteten Moment und flüchtete samt Geld und Wertgegenständen aus der Wohnung.

Zu dem unbekannten, falschen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß, untersetzte kräftige Statur, kurze dunkle Haare mit leichter Stirnglatze, rundliches Gesicht. Zudem hatte er etwas mehr als einen Dreitage-Bart und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, denen der Mann am Samstagvormittag im Bereich der Robert-Koch-Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Halten Sie vorher Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens/Nachbars - ziehen Sie diese ggf. hinzu!

Sollte Sie einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten bekommen, legen Sie auf und rufen über die Ihnen bekannte Nummer bei Ihrem örtlichen Polizeirevier an - Am besten notieren Sie sich die Nummer in der Nähe Ihres Telefons!

Denken Sie immer daran: weder Polizei, noch Banken, Sparkassen oder andere Behörden schicken Ihnen "Sicherheitsmitarbeiter", "Geldwechsler", "Falschgeld-Prüfer" oder Personen zur "Abholung von EC- oder Kreditkarten" oder anderer Wertsachen ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen und beim Erhalt derartiger Anrufe umgehend die Polizei!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese und andere Betrugsmaschen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell