Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2024

Heilbronn (ots)

Wertheim/Würzburg: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Am Freitag, den 2. August 2024, wurden in Wertheim zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Gegen 20.25 Uhr fiel einer Streife des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim ein Taxi auf, welches auf den Parkplatz eines Autohofs in der Straße Blättleinsäcker einfuhr. Die Beamten entschieden sich, die Insassen zu kontrollieren und stellten im Rahmen dieser Maßnahme fest, dass die beiden 24 und 26 Jahre alten Insassen augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Da es außerdem im Fahrzeug stark nach Cannabis roch, wurde das Taxi von den Beamten durchsucht. Hierbei fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte circa 2,5 Kilogramm Marihuana, geringe Mengen Kokain sowie augenscheinliches Dealergeld im vierstelligen Eurobereich. Außerdem konnte ein griffbereiter Schlagstock sichergestellt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Mosbach wurden aufgrund des Fundes Wohnungsdurchsuchungen angeordnet. Diese wurden im Anschluss von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Unterfranken in Gaukönigshofen und Würzburg durchgeführt. Beim Betreten der Wohnung in Gaukönigshofen verletzten sich zwei Polizisten leicht, als sie eine Glastür mit körperlicher Gewalt öffnen mussten. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten weitere Kleinstmengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim, geführt und sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell