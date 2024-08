Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Mit 2,2 Promille Fahrrad gefahren

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 30-jähriger Fahrradfahrer verantworten. Der Mann war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg kurz vor der Eisenbahnbrücke Hasloch bei Wertheim unterwegs, obwohl er deutlich betrunken war. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 0.30 Uhr zeigte ein Atemalkoholtest des Mannes 2,2 Promille an. Der 30-Jährige musste daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss neben dem Strafverfahren noch mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Lauda-Königshofen: Berauschte Autofahrerin

Vermutlich berauscht von Drogen war eine 25-jährige Autofahrerin am späten Dienstagabend in Lauda-Königshofen. Die Frau war gegen 21.40 Uhr mit ihrem Audi in der Josef-Schmitt-Straße unterwegs, als sie von Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen auf, weshalb die 25-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Sie muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Tauberbischofsheim: Fahrradfahrerin mit knapp zwei Promille unterwegs

Mit knapp zwei Promille wurde eine 50-Jährige auf ihrem Fahrrad von der Polizei angehalten. Die Frau war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 23.10 Uhr auf der Kreisstraße 2815 zwischen Tauberbischofsheim und Hochhausen unterwegs wo sie und durch ihre unsichere Fahrweise einer Polizeistreife auffiel. Trotz Anhaltezeichen und Blaulicht hielt die Frau zunächst nicht an. Als sie dann doch anhielt, stürzte sie beim Versuch vom Fahrrad abzusteigen. Ein Alkoholtest zeigte knapp zwei Promille bei der deutlich betrunkenen Fahrradfahrerin an. Die 50-Jährige musste daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sie muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und mit Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

