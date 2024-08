POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Buchen: Ohne Führerschein in Mauer gerast Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Buchen. Gegen 23.45 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße 3917 von Buchen in Richtung Hollerbach unterwegs. In einer 90 Grad Kurve kurz ...

