Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Ohne Führerschein in Mauer gerast Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Buchen. Gegen 23.45 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße 3917 von Buchen in Richtung Hollerbach unterwegs. In einer 90 Grad Kurve kurz vor Hollerbach verlor er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Audi mit einer Brückenmauer aus Buntsandstein. Sowohl der Audi als auch die Brücke wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Mosbach: Welche Ampel zeigte Grünlicht? Zeugen gesucht Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Mosbach sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19.45 Uhr wartete eine 51-Jährige in ihrem Audi als zweites Fahrzeug an der Rot zeigenden Ampel in der Renzstraße. Als diese auf Grün umschaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. Zeitgleich war ein 19-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Neckarelzer Straße unterwegs und missachtete vermutlich das Rotlicht an der Einmündung zur Renzstraße. Daher kollidierte er mit dem Audi der Frau, welche gerade nach der Rotphase wieder angefahren war und verletzte sich leicht. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, dass die jeweilige Ampel Grünlicht zeigte. Zur Klärung der genauen Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt sucht die Polizei nun Zeugen. Insbesondere eine circa 40-Jährige, blonde Fahrerin eines dunklen Pkw, vermutlich Alfa Romeo, wird gesucht. Diese soll zum Unfallzeitpunkt aus dem Parkplatz zwischen den Gebäuden Renzstraße 59 und 61 herausgefahren sein und anschließend an der Ampel in Richtung Neckarelz gestanden haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell