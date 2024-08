Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: 205 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg kontrollierten am Montag die Geschwindigkeit von 4.235 Fahrzeugen, die zwischen 9 Uhr und 13 Uhr auf der Autobahn 6 unterwegs waren. Auf Höhe der Brettachtalbrücke zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Bretzfeld waren 205 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Drei davon so schnell, dass die Lenker mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der Tagesschnellste fuhr mit 146 km /h bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde.

Kupferzell: Einbruch in Umspannwerk - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag Zugang zu einem Umspannwerk in Kupferzell. Gegen 0.50 Uhr befanden sich die Täter auf dem Gelände in der Künzelsauer Straße und legten in Stücke geschnittene Kabel, vermutlich zum Abtransport bereit und verluden diese bereits in ein Fahrzeug. Außerdem wurden mehrere Garagen aufgebrochen. Eine Zeugin nahm gegen 0.50 Uhr Geräusche im Bereich wahr und verständigte die Polizei, die eine Fahndung einleitete, das Areal mit mehreren Streifen umstellte und mit einem Hubschrauber absuchte. Die Täter flüchteten unerkannt mit einem weißen Mercedes Coupé und ließen einen Transporter mit bulgarischen Kennzeichen zurück, in dem sich ein Teil der Kabelstücke befand. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machten konnten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

