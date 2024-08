Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in bisher unbekannter Höhe verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagabend in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Eine 50-Jährige hatte ihren VW gegen 17.20 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Johann-Hammer-Straße abgestellt. Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden am hinteren Stoßfänger fest. Der Verursacher war nicht mehr an der Unfallstelle und ist ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren geflüchtet. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell