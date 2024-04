Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrrad entwendet

Nordhorn (ots)

Am Montag zwischen 16 und 16.10 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Fahrrad entwendet. Das schwarze Damenrad der Marke "KTM" war zur Tatzeit vor dem Rewe-Markt an der Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn abgestellt. An dem entwendete Fahrrad war eine große schwarze Fahrradtasche hinten rechts sowie zwei große Spiegel am rechten und linken Griff und eine Werkzeugtasche am Sattel angebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

