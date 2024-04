POL-EL: Haren - Benzintanks und Außenmotor entwendet

Meppen (ots) - Am Lambertusweg in Meppen haben bislang unbekannte Täter zwischen Samstag und Sonntag versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch nicht in das Haus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

