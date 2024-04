Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Täter nach Störung der Religionsausübung und Sachbeschädigung ermittelt

Lingen (ots)

Zu einer Störung der Religionsausübung kam es am Samstag, 06.04., an der Arrahman Moschee in der Großen Straße. Ein zunächst unbekannter Täter urinierte dort gegen 17:05 Uhr in den Eingangsbereich der Moschee, während in der Moschee das Nachmittagsgebet verrichtet wurde. Er wurde nach Erblicken von Zeugen dazu aufgefordert sein Verhalten zu unterlassen. Der Täter entfernte sich zunächst unerkannt, konnte aber gut beschrieben werden. Da aufgrund der Umstände eine antimuslimische Motivation für die Tat angenommen wird, übernahm die Abteilung des polizeilichen Staatsschutzes die Ermittlungen. Im Verlauf dieser Ermittlungen konnte der Täter am Dienstag von der Polizei identifiziert werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus Geeste-Osterbrock, der mit weiteren Begleitern in der Lingener Fußgängerzone unterwegs war. Aufgrund der gesamten Beweislage erhärtete sich der Verdacht gegen den 25-jährigen. Er wurde mit dem Vorwurf der Tat konfrontiert und muss sich nun wegen Störung der Religionsausübung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten. /hue

