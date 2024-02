Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung des Phantombildes des Tatverdächtigen sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Mittwoch, dem 01.11.2023, gegen 22.15 Uhr entblößtes sich ein unbekannter Täter in Anwesenheit einer Zeugin im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Berger-Straße in 07747 Jena. Im Anschluss zeigte dieser sein erigiertes Glied und masturbierte. Im dritten Stock stieg der Täter dann aus und entfernte sich in unbekannte Richtung . Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zum unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena zu melden Die Erreichbarkeit ist unter 03641 81 2464 oder per Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de gegeben. Es wird gebeten das Aktenzeichen 286546/2023 mit anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell