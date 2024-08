Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bretzfeld: Geschwindigkeitskontrollen an der Autobahn

Am Dienstagvormittag führten Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg Geschwindigkeitsmessungen an der Autobahn 6 durch. In der Zeit von 7.30 Uhr bis 13.50 Uhr wurde zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen die gefahrene Geschwindigkeit von 7.322 Fahrzeugen gemessen. Hierbei waren 687 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste hatte bei erlaubten 100 km/h, 146 km/ auf dem Tacho.

Bad Rappenau: Doppelt so schnell als erlaubt unterwegs

Bei erlaubten 70 km/h war am Dienstagmorgen bei Bad Rappenau ein Verkehrsteilnehmer mit 142 km/h unterwegs. Der 70-Jährige war mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 39 im Einmündungsbereich der Kreisstraße 2043 durch Beamte des Polizeireviers Eppingen gelasert worden. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Obersulm-Willsbach: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende in ein Haus in Willsbach einzubrechen. Zwischen Samstag und Montag machten sich die Täter an der Haustür des Gebäudes in der Rudolf-Diesel-Straße zu schaffen. Da es nicht gelang diese zu öffnen, blieb es beim Versuch. Am Sonntag, gegen 15 Uhr, hatte ein Nachbar ein Pärchen mit Kinderwagen beobachtet, welches sich verdächtig verhielt. Wer hat im Tatzeitraum in und um die Rudolf-Diesel-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem Paar mit Kinderwagen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell