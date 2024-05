Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Versuchter Wohnungseinbruch

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Freitag, 24.05.24, gegen 02:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in zwei Wohnungen einzubrechen, indem er an den Türschlössern manipulierte. Er wurde durch einen anwesenden Hausbewohner gestört und verließ fluchtartig das Haus in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung des Täters gibt es nicht. Lediglich, dass er mit einer FFP2-Maske und einer Kappe bekleidet war.

