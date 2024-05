POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schwelm (ots) - Am 24.05.2024, um 11:00 Uhr, befuhr ein 73 jähriger Ennepetaler, mit seinem PKW Toyota, die Hauptstraße in Fahrtrichtung Möllenkotter Straße. In Höhe der Bushaltestelle Nordstraße betrat ein 82 jähriger Fußgänger die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten und lief gegen die rechte Fahrzeugseite des Toyota. Dabei verletzte er sich leicht und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus ...

