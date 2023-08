Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Ein Verkehrsunfall in Nordenham ist am Freitag, 18. August 2023, 10:50 Uhr, glimpflich ausgegangen. Es wurden glücklicherweise nur zwei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 52-jähriger Mann aus Butjadingen mit einem Pkw die Burhaver Straße in Richtung Butjadingen. In Höhe des Ohlhammer Wegs verringerte er seine Geschwindigkeit und bog nach links auf ein Grundstück ab. Die Situation schätzte eine 53-jährige Frau aus Butjadingen falsch ein, die mit einem Kleinbus in derselben Richtung unterwegs war und bereits zum Überholen angesetzt hatte. Trotz eines Ausweichmanövers kollidierte ihr Kleinbus mit dem Pkw, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand.

Die 53-Jährige und fünf Mitinsassen im Bus blieben unverletzt. Der 52-jährige Pkw-Fahrer und seine 50-jährige Mitfahrerin erlitten aber leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Die Burhaver Straße wurde nach dem Unfall gesperrt und muss nach der Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge gereinigt werden. Mit einer Aufhebung der Sperrung kann nicht vor 14:30 Uhr gerechnet werden.

