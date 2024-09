Polizei Aachen

POL-AC: Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle - Auto sichergestellt

Aachen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (19.09.2024 17:45 Uhr) hat ein Mann erfolglos versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Eine Polizeistreife wollte gestern ein Auto auf dem Adalbertsteinweg kontrollieren, weshalb die Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen gaben. Dieser missachtete die Signale jedoch und fuhr weiter, um sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung riss der Sichtkontakt zu dem SUV zunächst ab.

Durch zivile Polizeibeamtinnen und -beamte konnte das Auto wenige Minuten später in der Oligsbendengasse gesichtet werden, der Fahrer war gerade ausgestiegen und flüchtete in Richtung Steffensplatz. Die Polizisten holten ihn ein und fesselten ihn, um ihn an einer weiteren Flucht zu hindern.

Der 38-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein. Außerdem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn ermittelt nun das Verkehrskommissariat u.a. wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens. Das Auto wurde sichergestellt.

Eine Flucht vor der Polizei begründet in vielen Fällen den Anfangsverdacht eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, was in der Regel die Sicherstellung des Fahrzeugs und des Führerscheins des Fahrzeugführers zur Folge hat. (kg)

