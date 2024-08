Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Übermüdet unterwegs zum Sternschnuppen-Ausblick

Ingelheim OT Heidesheim (ots)

Am Dienstag, den 13.08.2024, kam es gegen 00:51 Uhr auf der BAB63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Ein 19-Järhiger kam im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Biebelheim vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf in Kombination mit einer hohen gefahrenen Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Im tiefen Dickicht ist der PKW letztlich nach einer Kollision mit einem Baum zum Stehen gekommen - nur wenige Meter wiederum von der Auffahrt auf die BAB63. Leicht verletzt wurde der alleinige Insasse mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Alzey verbracht und konnte somit sein Sternschnuppen-Date nicht einhalten. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW musste die gesamte Anschlussstelle Biebelnheim zeitweise voll gesperrt werden. Mit im Einsatz war neben den Feuerwehren Wörrstadt und Schornsheim außerdem ein Rettungswagen samt Notarzt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell