POL-VDMZ: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 643

Alzey (ots) - Am heutigen Donnerstag Nachmittag kam es gegen 17:27 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Weinheimer Talbrücke auf der A63. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr hierbei die A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. In Höhe der Weinheimer Talbrücke verlor dieses Fahrzeug eine Aluabdeckung. Ein nachfolgender PKW kollidierte mit der besagten Aluabdeckung. ...

