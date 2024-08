Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel

Wörrstadt (ots)

Am Vormittag des 07.08.2024, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der BAB63, in Fahrtrichtung Alzey, auf Höhe der Gemeinde Albig, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 33-jährige Unfallverursacher, mit seinem Pkw die linke Fahrspur. Obwohl er die Abfahrt zur BAB61, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, bereits passiert hatte, versuchte der 33-jährig dennoch die Abfahrt zu nehmen und wechselte auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah er die dort bereits fahrende 34-jährige mit ihrem Pkw. Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß und die beiden Fahrzeuge wurden beschädigte. Der 33-jährige Unfallverursacher und seine 16-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamte Hinweise erlangt werden, die darauf hindeuten, dass der 33-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Ermittlungen dauern noch an.

Um den Unfallhergang in Gänze aufklären zu können, bittet die Polizei, um die Mithilfe von Zeugen. Personen die den Unfall beobachtet haben, werden darum gebeten sich bei der

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Tel.: 06132/ 950-100

zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell