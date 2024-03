POL-IGB: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung und anschließender Verkehrsunfallflucht auf der BAB 6 gesucht!

St. Ingbert (ots) - Am 06.03.2024 kam es um ca. 11:00 Uhr zu einem erneuten Brand eines Fahrzeuges (Opel) im Bereich der Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte. Hierbei geriet der PKW der Marke Opel aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Kofferraums in Brand. Durch schnelles Reagieren eines eingetroffenen Passanten konnten die brennenden Gegenstände aus dem Kofferraum entnommen und das Feuer so schnell ...

mehr