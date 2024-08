Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Angebot der VD Mainz: Wohnwagen oder Wohnmobil verwiegen

Bild-Infos

Download

A61 (ots)

Anlässlich der Ferien und des damit einhergehenden Ferienreiseverkehrs wird die Verkehrsdirektion Mainz am Mittwoch, den 21.08.2024 auf der BAB 61, FR Ludwigshafen, PP Menhir Zeitraum von 8-14 Uhr eine Kontrolle von Wohnmobilen und Gespannen mit Wohnanhängern durchführen. Dabei sollen die Insassen über mögliche Mängel bei der Ladungssicherung sowie zum Thema Achslasten und Gewichte aufgeklärt werden.

Zudem besteht für Interessierte die Möglichkeit das eigene Wohngespann oder -mobil kostenlos mittels polizeieigener Radlastwaagen verwiegen zu lassen. So kann man beispielsweise relativ genau herausfinden, was das tatsächliche Leergewicht des eigenen Fahrzeugs ist. Häufig ist es nämlich so, dass das in der Zulassungsbescheinigung angegebene Leergewicht, durch die Anbringung oder den Einbau von Zusatzausstattung etc. von dem tatsächlichen Leergewicht abweicht.

Wir laden Sie deshalb herzlich ein dieses Angebot wahrzunehmen, gerne beraten wir Sie auch zu den o.g. Themen. Wir bitten Sie, wenn möglich, sich vorher bei uns per E-Mail mit ungefährer Zeitangabe anzumelden, um vor Ort mögliche Wartezeiten zu reduzieren. E-Mail: vdmainz.ggup@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell