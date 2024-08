POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall aufgrund verlorener Ladung

Wörrstadt (ots) - Am Vormittag des 07.08.2024, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der BAB63, in Fahrtrichtung Alzey, auf Höhe der Gemeinde Albig, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 33-jährige Unfallverursacher, mit seinem Pkw die linke Fahrspur. Obwohl er die Abfahrt zur BAB61, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, bereits passiert hatte, versuchte der 33-jährig ...

