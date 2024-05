Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt

Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person bei Hausbrand - PM1

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, gegen 11:00 Uhr, wurde in der Alexander-Wacker-Straße zunächst ein Brand in einem Wintergarten gemeldet, der anschließend auf das Wohnhaus übergriff. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person verletzt. Zur Schwere der Verletzungen kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Feuerwehr bittet aufgrund der starken Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzustellen.

