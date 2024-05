POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jähriger bei Unfall leicht verletzt - Unfallverursacherin unbekannt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - Am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, schlug eine bislang noch unbekannte Täterschaft die Scheibe eines in der Vangerowstraße geparkten BMW X3 ein. Im weiteren Verlauf wurde ein, in der Mittelkonsole liegendes, Kartenetui entwendet. Darin befanden sich neben einem Ausweisdokument auch Geld- und Versicherungskarten. Der 49-jährige Eigentümer bemerkte den Einbruch in sein Fahrzeug, als er die Alarmanlage ...

mehr