Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach versuchtem Aufbruch zweier Fahrzeuge

Sonneberg (ots)

In der Zeit vom 30.04.2024, 18:00 Uhr bis zum 02.05.2024, 19:00 Uhr kam es in Sonneberg in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufscenters zur Beschädigung zweier Fahrzeuge. Die beiden Pkw waren abgeparkt. Als die Besitzer zu ihrem Autos zurückkehrten, bemerkten sie Beschädigungen an den Türen. Die Schäden resultieren vermutlich durch einen Versuch das Fahrzeug gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0113293 bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell