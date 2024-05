Sonneberg (ots) - Am Mittwoch, gegen 21.50 Uhr, wurde in Sonneberg in der Neustadter Straße der 29-jährige Fahrer eines E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 ...

