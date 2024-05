LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Unterwellenborn (ots) - Am Dienstag, gegen 10.55 Uhr, befuhr der 86-jährige Fahrer eines PKW in Könitz die Bergmannstraße in Richtung Kamsdorf. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Grundstücksumfriedung um und prallte in der weiteren Folge gegen eine Hauswand. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und ...

mehr