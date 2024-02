POL-SO: Baumaschinen entwendet

Soest (ots) - Am gestrigen Montag gegen 07:30 Uhr wurde ein Einbruch-Diebstahl in einen Container auf einer Baustelle in der Niederbergheimer Straße festgestellt. Der Einbruch muss sich am Wochenende in der Zeit von Freitag 14 Uhr bis Montag 07:30 Uhr ereignet haben. Der Container wurde an der Tür aufgebrochen, die Täter erbeuteten Kabel und Werkzeug. Zeugen, die ...

mehr