POL-WAF: Telgte. Mann vermisst - wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots) - Mehr als 22 Fahrzeuge sind in Wadersloh am Mittwoch (13.09.2023) in weniger als zwei Stunden zu schnell gewesen - in einer 30er Zone. Polizisten haben auf Höhe eines Kindergartens in der Bentelerstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt und festgestellt, dass 22 Fahrzeuge die 30 km/h-Begrenzung überschritten haben. Zwei von ihnen sind abzüglich der Toleranz sogar mit 43 km/h gemessen worden. ...

mehr