POL-WAF: Wadersloh. Vor Kindergarten zu schnell

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich am Dienstag (12.09.2023) zwischen 02.15 Uhr und 07.20 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in dem Haus an der Oelder Straße. Hier durchwühlten sie mehrere Räume, stahlen unter anderem Bargeld, technisches Gerät und eine auf dem Balkon befindliche Angelausrüstung. Wer kann Hinweise zu den Tätern ...

