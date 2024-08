Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall auf A 61

A 61/Zotzenheim (ots)

Leicht verletzt wurde ein 39-Jähriger, der mit seinem PKW am 11.08.2024 gegen 15 Uhr auf ein vorausfahrendes Auto auffuhr. Dabei musste ein 51-Jähriger mit seinem PKW auf der A 61 in Höhe Zotzenheim wegen einer Verkehrsstockung bis zum Stillstand abbremsen. Wegen zu geringem Abstand fuhr der 39-Jährige dann auf. Er und auch der Vordermann wurden vom Rettungsdienst vorsorglich mit Verdacht auf leichte Verletzungen zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den beiden beteiligten PKW schätzt die Polizei auf jeweils 7500 Euro. Für die Unfallaufnahme waren eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug sowie vier Fahrzeuge mit Kräften der Feuerwehr Sprendlingen im Einsatz.

