Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Abfahrkontrollen

A 61/Wonngau (ots)

1,09 und 1,11 Promille zeigten die Alkoholtests von zwei LKW-Fahrern bei Kontrollen durch Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Diese führten am Sonntagabend zum Ende des Wochenendfahrverbots Abfahrtkontrollen an der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West durch. Die beiden Trucker müssen nun bis in die Vormittagsstunden des heutigen Montags warten, bis sie ausreichend nüchtern für die Weiterfahrt sind. Bei einem weiteren LKW-Fahrer, der mit einem nicht versicherten aber versicherungspflichtigen E-Scooter auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage umherfuhr, erfassten die Beamten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Insgesamt überprüften die Beamten 32 LKW-Fahrer auf ihre Verkehrstüchtigkeit. Das letztlich nur die beiden Fahrer auffällig waren, ist ein positives Ergebnis für diesen Abend.

