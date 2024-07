Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Einbruch in Geschäftsräume - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 14.07.2024, sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Hauses in der Friedhofstraße in St.Blasien eingebrochen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte dies zwischen 19:10 Uhr und 19:30 Uhr geschehen sein. Die im Erdgeschoss eines Wohnhauses gelegenen Büroräumlichkeiten wurden betreten, verschlossene Türen und Behältnisse aufgebrochen oder zumindest wurde der Versuch unternommen. Im geringsten Fall wurden drei Tablets entwendet. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell