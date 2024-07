Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Tisch und Stühle vor zwei Eisdielen entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 14.07.2024, haben Unbekannte Tische und Stühle vor zwei Eisdiele in der Bad Säckinger Innenstadt entwendet. Vom Außenbereich einer Eisdiele in der Alte Basler Straße fehlen neun Stühle und ein Tisch, in der Rheinbrückenstraße kamen vor einer Eisdiele vier Stühle und ebenfalls ein Tisch weg. Der Wert der entwendeten Möbelstücke liegt bei mehreren tausend Euro. In einem Fall waren die Möbel mit einer Kette gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

