Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Schwerer Sturz mit Tretroller

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.07.2024, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Langmattstraße von Murg zu einem schweren Sturz mit einem Tretroller. Ein 54-jähriger Mann war mit dem Gefährt in einem Gefälle zu Fall gekommen. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Tretroller wurde leicht beschädigt.

