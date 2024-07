Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Mehrere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren und ein 18-Jähriger waren am Freitag, 12. Juli 2024, gegen 22:40 Uhr in der Dorfstraße in Merzhausen mit einem 38-Jährigen in Streit geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll dabei der Mann den 18-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen (Tel.: 07633/80618-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell