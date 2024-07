Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Vier Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorrädern

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, 13./14.07.2024, sind im Landkreis Waldshut vier Verkehrsunfälle unter der Beteiligung von Motorrädern passiert.

Auf der L 151A zwischen Hochsal und Laufenburg kam am Samstag, gegen 12.30 Uhr, ein 19 Jahre alter Motorradfahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Leitplanke. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Motorrad und Leitplanke wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 7500 Euro.

Am Samstagmittag, gegen 14:40 Uhr, stürzte auf der K 6594 zwischen Brenden und Schönenbach (Gemarkung Gemeinde Ühlingen-Birkendorf) ein 40-jähriger Motorradfahrer ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers. Er verletzte sich dabei und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr, kollidierten auf der L 155 zwischen Rüßwihl und Oberwihl (Gemeinde Görwihl) ein SUV und ein Motorrad. Der 67-jährige SUV-Fahrer und der 34 Jahre alte Motorradfahrer waren sich ausgangs einer Kurve entgegengekommen. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie dürften sich leicht verletzt haben. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 25000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Zeitweise war die Straße komplett gesperrt.

Im Steinatal auf der L 159 zwischen Detzeln und Untermettingen (Gemarkung Gemeinde Ühlingen-Birkendorf) verletzte sich am Sonntagmorgen, gegen 11:15 Uhr, ein 38 Jahre alter Motorradfahrer leicht. Er hatte die Kontrolle über die Maschine verloren und war gegen eine Leitplanke gerutscht. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 25000 Euro.

