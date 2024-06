Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frau beleidigt und an PKW uriniert - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Am Mittwoch parkte die 48-Jährige Geschädigte ihren PKW auf dem Supermarktparkplatz des Wasgau Marktes, als gegen 15:00 Uhr der bislang unbekannte Täter an deren Kofferraum urinierte. Auf Ansprache beleidigte der Täter die Geschädigte unflätig und stieg in einen PKW ein. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der PKW in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell