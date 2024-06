LPI-J: Unrat angezündet

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde in der Buttelstedter Straße in eine Gartenhütte eingebrochen. Unbekannte Täter überstiegen den Zaun und verschafften sich so Zutritt zum Gartengrundstück des Geschädigten. Anschließend wurde die Tür der Gartenhütte mittels unbekannten Werkzeugs aufgehebelt und aus dem Inneren diverse Werkzeuge entwendet. Während Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstand, beläuft sich der Beuteschaden auf knapp 1000 Euro. ...

mehr