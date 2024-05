Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ziegenherde ausgebrochen

Achern (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei gegen 10 Uhr eine ausgebrochene Ziegenherde gemeldet. Diese hielt sich auf einem Parkplatz in der Hornisgrindestraße auf und konnte durch die Beamten des Polizeireviers Achern wieder in den Zaun begleitet werden. Der Zaun wurde in der Folge erneut aufgestellt und der zuständige Hirte verständigt. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell