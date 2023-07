Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) Am 10.07.2023 in der Zeit von 09:55 Uhr - 10:05 Uhr wurde einer 83-jährige Frau aus Bad Salzdetfurth Opfer eines Raubes. Während das Opfer in der Elsa-Brand-Ström Str. in Höhe der Hausnummer 19 an ihrem Pkw stand und ihre Einkäufe auslud, wurde sie von einer unbekannten Beschuldigten von hinten an den Hals gegriffen und unter einem Vorwand in einen Hausflur gelockt. Dort griff die Beschuldigte das Opfer erneut am Hals an und würgte sie. Hierbei entwendete sie dem Opfer die getragene Halskette und flüchtete anschließend. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Die Beschuldigte konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 160 cm groß - schlank - kastanienbraune, wellige, schulterlange Haare - braune Augen - unreine Haut - bekleidet mit weißem Top, heller Stoffhose und schwarzen Schuhen

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

