Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl einer Geldbörse in einem Discounter in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine 80-jährige Frau aus Wildeshausen ist am Mittwoch, 14. September 2022, in einem Discount-Markt in der Dr.-Dürr-Straße in Wildeshausen bestohlen worden.

Sie hielt sich gegen 14:30 Uhr zum Einkaufen in dem Markt auf und wurde im Bereich der Tiefkühltruhen von einem unbekannten Mann gebeten, ihr etwas zu reichen. Dieser Moment der Ablenkung wurde genutzt, um ihr Portemonnaie, das sich in einer Handtasche im Einkaufswagen befand, zu entwenden. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte die Frau erst im Kassenbereich.

Den Mann konnte sie nur sehr vage beschreiben. Er soll dunkel gekleidet und mittleren Alters gewesen sein. Wer den Vorfall im Discount-Markt beobachtet hat und Hinweise zur Person geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

