LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntagmittag einen Pkw, der in Hermsdorf in Schlangenlinien fuhr. Auch Bordsteinkanten sollen bereits mehrfach überfahren worden sein. Die Polizeibeamten eilten vor Ort und konnten den Pkw sowie die Fahrerin an der Halteranschrift antreffen. Hier wies die 63-jährige Frau einen deutlichen Alkoholgeruch auf. Glücklicherweise kam durch die gefährliche Fahrweise niemand zu Schaden. Ein ...

