POL-AC: Weitere Sachbeschädigung an Mobilfunkmasten in Düren

Düren (ots)

Nachdem bereits am Montagabend (16.09.2024) Mobilfunkmaste im Miesheimer Weg beschädigt wurden, gab es nun zwei weitere Fälle. (Siehe dazu auch unsere Meldung vom 17.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5866525)

Am Dienstagnachmittag (17.09.2024) wurde dann bekannt, dass in der Dürener Kölnstraße ebenfalls Kabel an einem Mobilfunkmast beschädigt wurden. Die Anlage befindet sich auf dem Dach eines Wohn/Geschäftsgebäudes.

In der Nacht zu Mittwoch (18.09.2024) gab es zudem einen Brand an einem Mobilfunkmast in der Brückenstraße, wodurch Schaden an den Kabeln der Anlage entstand.

Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird nun geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einem der Fälle machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden: Während der Bürozeiten unter 0241-9577 35301 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.(kg)

