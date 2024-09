Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Schlägerei in Aachens Ausgehviertel

Aachen (ots)

In der Nacht vom 31. August auf den 1. September ist es zu einer Schlägerei in der Straße Marienbongard nahe der Pontstraße gekommen.

Gemäß bisherigen Ermittlungen soll es an den Sitzgelegenheiten vor der dortigen Bankfiliale gegen 03:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Der Täter hatte demnach auf einen am Boden liegenden Mann eingeschlagen und soll ihm außerdem gegen den Kopf getreten haben. Der junge Mann wurde dadurch verletzt. Laut Zeugenaussagen sollen dabei mehrere Personen um die beiden Beteiligten herumgestanden haben. Eine bisher unbekannte Person soll darüber hinaus mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger: Wer hat in der Tatnacht im Bereich der Pontstraße und vor allem zum Zeitpunkt der Körperverletzung etwas oder jemanden beobachtet und kann Angaben zur Tat, zu dem Tatverdächtigen oder den umstehenden Personen machen? Zeugen sollen sich telefonisch unter 0241-9577 33101 oder per Mail unter kk31.aachen@polizei.nrw.de melden, ab dem späten Nachmittag und am Wochenende erreichen Sie die Kriminalpolizei unter 0241-9577 34210. (kg)

