POL-AC: Mehrere Pkw beschädigt

Aachen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (15.09.2024) ist es zu einem Tankstellenraub in der Eckenerstraße in Aachen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine maskierte Person gegen 2 Uhr in der Nacht die Tankstelle und bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer. Der Täter erbeutete einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete unerkannt. Die Mitarbeiterin verblieb unverletzt. Der unbekannte Täter wird ...

