Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Besitzer von sichergestellten Gegenständen

Alsdorf (ots)

Am 26.07.2024 drang ein Täter in Alsdorf-Kellersberg in ein Einfamilienhaus ein. Der Unbekannte wurde während der Tat von einer Videoüberwachungsanlage auf dem Grundstück gefilmt.

Aufgrund dieser Bilder erkannte die Bewohnerin des Hauses nur zwei Tage später einen möglichen Tatverdächtigen im Bereich Kellersberg auf der Straße. Sie rief die Polizei und verfolgte den Mann. Der Mann flüchtete in Richtung Alsdorf-Ost. In einem dortigen Waldgebiet konnten später der Rucksack des Mannes aufgefunden werden, darin befand sich Werkzeug.

Der Rucksack sowie das darin befindliche Werkzeug könnten möglicherweise aus vergangenen Einbrüchen oder Diebstählen stammen. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer oder der Besitzerin der sichergestellten Gegenstände. Hinweis: Teilweise befinden sich individuelle Merkmale auf den Geräten.

Bilder der Gegenstände finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/146107

Personen, die ihre Gegenstände oder den Rucksack auf den Fotos wiedererkennen, sollen sich während der Bürozeiten beim ermittelnden Kriminalkommissariat unter 0241- 9577 31401 melden. (kg)

