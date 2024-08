Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall beim Abbiegen in Rheda-Wiedenbrück mit 3 verletzten Personen.

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CJ) - Am 19.08.2024 kam es gegen 22:36 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem abbiegenden und einem entgegenkommenden Pkw auf der Rentruper Straße Höhe Aurea. Eine 37-jährige Pkw Fahrerin aus Drensteinfurt befuhr in ihrem VW die Rentruper Straße in Fahrtrichtung Marburg und wollte nach links in die Straße Aurea einbiegen. Auf der Rentruper Straße kam ihr eine 19-jährige Nissan Fahrerin mit ihrem 18-jährigen Beifahrer, beide aus Hagen, entgegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des VW Tiguan wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw Nissan wurde schwer und ihr Beifahrer leicht verletzt. Die Personen wurden vor Ort durch die eingesetzten Rettungsdienste behandelt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser nach Gütersloh und Oelde gebracht. Durch den Unfall wurden Betriebsstoffe der Fahrzeuge freigesetzt, die durch die alarmierte Feuerwehr vor Ort abgestreut wurden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen wurde die Rentruper Straße für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

