POL-AC: Verkehrsunfall am Stauende auf der BAB 4 - acht Fahrzeuge involviert

Simmerath (ots) - Am frühen Freitagmorgen (13.09.2024) hat es in der Hauptstraße in Simmerath eine Geldautomatensprengung gegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere unbekannte Personen gegen 03:40 Uhr einen mobilen Geldautomaten auf einem dortigen Parkplatz gesprengt haben. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben ist aktuell unklar, sie flüchteten nach der Tat in einem schwarzen Auto. Spezialisten der ...

