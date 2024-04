LPI-EF: Eigentümer eines Kleinkraftrades beweist aufmerksames Auge

Erfurt (ots) - In der Nacht vom 19. auf den 20. April 2024 kam es in der Erfurter Krämpfervorstadt zu mehreren Kellereinbrüchen. Hierbei wurde u.a. ein Mountainbike von Cube im Wert von 3.500,-Euro entwendet. Im Zuge der Ermittlungen konnten Beamte des ID Süd dieses Fahrrad im Besitz eines 22jährigen Erfurters auffinden. Dieser besaß zudem mehrere Konsumeinheiten Methamphetamin. Der umfassend polizeibekannte Herr ist zurückliegend mehrfach in ähnlichen Fällen in ...

